Akciğer kanseriyle savaşan Billur Kalkavan: "Kabulde ve akıştayım. Böylesi daha kolay."
Hamdi Alkan'ın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Billur Kalkavan'dan güzel haber geldi. Kalkavan "Her gün daha iyiye gidiyorum." dedi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan 59 yaşındaki güzel oyuncu Billur Kalkavan 1 buçuk aydır akciğer kanseri tedavisi görüyor.
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Yönetmen Hamdi Alkan’ın geçen haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu Billur Kalkavan’ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı.
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Kemoterapi görmeye başladığı için saçlarını kazıtan oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
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Hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayan Kalkavan, 3. kemoterapi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
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