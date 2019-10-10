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Akçakale'ye havan mermisi düştü! Yaralanan sivil vatandaşlarımız var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

3 vatandaşımız yaralandı

İlçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgeye isabet eden havan mermileri nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

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