Akbank "Ödeme Tarihini Değiştirme" özelliğini hayata geçirdi

Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Çift, "Akbanklılara, gecikme endişesi yaşamadan kendi taksit günlerini belirleme özgürlüğü sunuyoruz" dedi

Akbank, bireysel müşterilerine kredi ödeme planlarında esneklik sunan 'Ödeme Tarihini Değiştirme' özelliğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni özellik sayesinde müşteriler, kullandığı kredilerin süresi boyunca iki kez ve yasal vade sınırları dahilinde taksit ödeme tarihlerini gün bazında güncelleyebiliyor.

Müşteriler, söz konusu işlemi Akbank Mobil üzerinden yapabildiği gibi Akbank Müşteri İlişkileri Merkezi desteğiyle de gerçekleştirebiliyor.

Mevcut bireysel ihtiyaç kredisi taksitlerini ertelemek isteyen Akbanklılar, Akbank Mobil'deki 'Ödeme Tarihini Değiştir' butonunu kullanarak tarih güncellemesini yapabiliyor.

İşlem, müşteri kredi koşulları dahilinde toplamda 2 kez yapılabiliyor ve her seferinde en fazla 30 günlük değişiklik olacak şekilde uygulanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Çift, esnek, kolay ve kişiselleştirilmiş çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerini aktardı.

Çift, 'Bu kapsamda, müşterilerimizin ödeme planlarını aksatabilecek beklenmedik harcamalar veya değişen nakit ihtiyaçları gibi durumlara yenilikçi bir çözüm getirdik. Bu özellikle Akbanklılara, gecikme endişesi yaşamadan kendi taksit günlerini belirleme özgürlüğü sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yeni özelliği Akbank Mobil'e entegre ederek müşterilere dijital kanallar üzerinden doğrudan işlem yapabilme kolaylığı da sağladıklarını kaydeden Çift, 'Kullanıcı deneyimini merkeze alan bu adım, Akbank'ın teknoloji odaklı, anlayışlı ve kapsayıcı bankacılık yaklaşımının güçlü bir göstergesi.' değerlendirmesini yaptı.

