Akbank mobil kredi kartı ve bankamatik neden çalışmıyor hata bildirimi

Bugün birçok vatandaş Akbank mobil bankacılık işlemine girişte sorun ile karşılaşırken sisteme giriş yapılamadığı dile getiriliyor. Peki, Akbank oturum kapandı hatası nedir, Akbank internet bankacılığı çöktü mü, mobil şube neden açılmıyor?

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Akbank müşterileri Akbank Direkt mobil şube uygulaması üzerinden oturum kapandı hatası ile karşılaştı. Türkiye'nin en çok kullanılan mobil bankacılık uygulamaları arasında yer alan Akbank internet bankacılığı uygulamasında bazı kullanıcıların giriş işlemlerinde sorun yaşadıkları ve oturum kapandı hatası aldıkları belirtiliyor.

Akbank neden açılmıyor: Akbank Direkt hesabına giriş yapmak isteyen kişiler oturum kapandı hatası ile yüz yüze kaldı. Pandemi nedeni ile banka şubesine gitmek istemeyen pek çok kişi bankacılık işlemlerini artık mobil şube uygulamaları üzerinden yaparken ödemelerin başlaması ile beraber Akban direkt internet bankacılığı sisteminde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Bazı kullanıcılar ilk olarak sistemin son derece yavaş olmasından şikayet ederken sonrasında ise oturum kapandı hatası ile karşı karşıya kaldı. Akbank tarafından henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken söz konusu hatanın yoğunluktan mı kaynaklandığı yoksa siber saldırı mı yapıldığı ise merak konusu oldu.

Akbank neden hata veriyor: Akbank direkt uygulamasını kullanmak isteyen kişilerin ekranında oturum kapandı iletisi görüntüleniyor. Söz konusu ileti hakkında Akbank tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken siber saldırı iddiaları da gündeme geldi. Akbank internet bankacılığı yanı sıra Akbank kredi kartı kullanıcıları da mağdur oldukları iddiası ile sosyal medyada paylaşım yaptı.

Akbank kredi kartı POS cihazı hatası neden açılmıyor: Akbank kredi kartı kullanarak POS cihazı üzerinden ödeme yapmak isteyenler de ödeme yapamadılar. Akbank POS cihazı olan işletmeler de cihazın çalışmaması nedeni ile müşterilerinden tahsilat yapamadı. Akbank internet şubesi, mobil şube ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı belirtildi.

Daha önce Dünyanın saygın finans yayın grupları arasında gösterilen Euromoney'nin “Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019” kapsamında Akbank “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” ödünülü alan Akbank aynı zamanda “Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası” unvanını da elinde bulunduruyordu.

Tüm sistemlerin eş zamanlı olarak gitmesi sonrası siber saldırı iddiaları güçlenirken banka tarafından konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.