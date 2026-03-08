Akbank kadın KOBİ'lere yönelik destek paketini güncelledi

Akbank, girişimci ve işletme sahibi kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2022'den bu yana sunduğu 'Kadın KOBİ Paketi'ni güncelledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, esnek ödeme planlı, uygun faizli kredilerden teminat destekli finansmana, ihracat kredilerinden mentörlük programlarına kadar uzanan geniş çözüm yelpazesiyle, kadınların liderliğindeki işletmelerin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi ve kadınların bilgiye, ağlara ve fırsatlara erişimini kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Yenilenen paket kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde kadın girişimcilerin finansmana erişimi uluslararası fon kaynakları ve kefalet mekanizmalarıyla güçlendirildi.

Akbank ayrıca yüzde 1'den başlayan oranlarla teminat mektubu, 5'ten fazla çalışanı olan KOBİ’lere özel maaş promosyon teklifleri gibi bankacılık ürünlerinin yanı sıra AgeSA ve Aksigorta aracılığıyla sigorta ve sağlık avantajları ile hibe ve teşvik danışmanlığı gibi bankacılık dışı destekler de sunuyor.

Banka, mentörlük ve eğitim alanındaki desteklerine kısa süre önce Asya Kalkınma Bankası’ndan sağlanan finansman ve Mastercard Impact Fund’ın desteğiyle inkübasyon hizmetini de ekledi.

Sektör ortalamasının üzerinde büyüme performansı

Akbank'ın kadın KOBİ müşteri tabanı 2022'den bu yana 2 katın üzerine çıkarken, kredi bakiyesi 9 kat büyüdü. Türkiye Bankalar Birliğinin girişimci kadınlara yönelik kredi büyümesine ilişkin raporuna göre banka, 2023'ten bu yana sektörün üç katı hızda büyüme kaydederken bu büyüme performansını yeni uluslararası işbirlikleriyle sürdürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda 2025 sonunda IFC'ye ihraç edilen 100 milyon dolarlık tahvil, Euroclear teyidine göre dünyanın ilk Cinsiyet Eşitliği Dijital Tahvili olma özelliğini taşıyor. Dağınık Defter Teknolojisi (DLT) ile ihraç edilen bu finansman aracının kadın liderliğindeki KOBİ’lerin finansman ihtiyaçları ve kadınlara yönelik konut kredileri için kullanılması planlanıyor.

EBRD ile imzalanan 130 milyon dolarlık anlaşma ise üç farklı program kapsamında yapılandırıldı. TurWiB programı kapsamında kadın KOBİ'lere 70 milyon dolar, TurYiB programı kapsamında genç girişimcilere 50 milyon dolar ve DTFF programı kapsamında işletmelerin dijital dönüşümüne 10 milyon dolar kaynak sağlanacak.

Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de özel sektör için ilk onayı olan 100 milyon dolar tutarındaki kaynak ise başta kadın girişimciler ve depremden etkilenen firmalar olmak üzere KOBİ'lere kullandırılacak.

Teminat sorununa yönelik model

Akbank, kadın liderlerin karşılaştığı teminat sorununa yönelik çeşitli finansman modelleri de geliştirdi.

EBRD ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle hayata geçirilen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında yüzde 80 KGF teminat destekli kredi modeliyle 100 milyon dolar finansman sağlandı.

İhracatı Geliştirme AŞ işbirliğiyle geliştirilen İGE-Akbank İhracatta Kadını Destekleme Paketi ise yüzde 80 kefalet desteğiyle 30 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyor.

Akbank'ın kadınların ekonomide güçlenmesine yönelik destekleri finansmanla sınırlı kalmıyor. Akbank Dönüşüm Akademisi kapsamında girişimci kadınlara özel eğitimler, seminerler ve networking programları düzenleniyor.

Sakarya'da 2024'te başlatılan ve 2025'te İzmir ile Bursa'da gerçekleştirilen Girişimci Kadın Programı ile kadın liderliğindeki işletmelerin büyümeleri ve yurt dışına açılmaları destekleniyor. Programın 2026'da dört farklı ilde devam etmesi planlanıyor.

TurkishWIN işbirliğiyle yürütülen Binyaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı kapsamında ise 50 girişimci kadın, 50 mentör ile bire bir ücretsiz mentörlük desteği alıyor.

YenidenBiz işbirliğiyle hayata geçirilen Kadın Girişimci Okulu programı da kadın girişimcilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve iş dünyasında daha güçlü yer almalarını hedefliyor.

Akbank, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ile geliştirilen Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdünün kurucu imzacıları arasında yer alıyor.

Banka bu kapsamda 2025'e kadar ulaştığı kadın KOBİ müşteri sayısını her yıl yüzde 10 artırma hedefini gerçekleştirdi.

Akbank, taahhüdünü 2030'a kadar uzatarak kadın KOBİ'lerin finansmana erişimini güçlendiren hizmetleri sürdürmeyi ve en az bir finansal ürüne erişen kadın KOBİ müşteri sayısını her yıl yüzde 10 artırmayı hedefliyor.

'Kadın liderleri bilgiye, ağlara ve fırsatlara erişimde de destekliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, kadın girişimcilerin iş dünyasında karşılaştığı en büyük engellerden birinin finansmana erişimde yaşanan teminat sorunu olduğunu belirtti.

Bektaş, uluslararası işbirlikleri ve yenilikçi finansman modelleri sayesinde kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını ifade ederek, son iki yılda kadın girişimci bankacılığında sektör ortalamasının üzerinde büyüme sağladıklarını kaydetti.

Kadın liderlere yönelik desteğin yalnızca finansmanla sınırlı olmadığını vurgulayan Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

'2022'den bu yana kredi bakiyemizi dokuz kat artırmamız, müşteri tabanımızı iki katına çıkarmamız ise girişimci ve işletme sahibi kadınların ekonomide ve iş dünyasında eşit temsili için verdiğimiz stratejik taahhüdümüzün sonucu. Ancak kadın liderlerimize olan sorumluluğumuzu finansmanla sınırlamıyoruz. Mentörlük, eğitim ve inkübasyon programlarımız ve güçlü işbirliği fırsatlarıyla kadın liderleri bilgiye, ağlara ve fırsatlara erişimde de destekliyoruz. Böylece her yıl binlerce kadın girişimcinin işini büyütmesine, istihdama katkı sağlamasına ve ekonominin gelişimine öncülük etmesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz, kadınların ekonomiye katılımını destekleyerek ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesine katkı sunmaya devam etmek.'