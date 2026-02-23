BIST 14.049
Akasya Durağı'nın senaristi açıkladı! İşte yeni kadro ve beklenen açıklama...

Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği iddiaları, senaryo yazarı İbrahim Ethem Aşkın'ın paylaşımıyla doğrulandı. Dizi Eylül ayında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Türk televizyon tarihinin sevilen sitcom'larından Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiaları netlik kazandı. Dizinin senaryo yazarı İbrahim Ethem Aşkın, sosyal medya paylaşımında, "Bu ülkenin artık gülmeye, bir nebze gülümsemeye ihtiyacı var. Akasya Durağı yeniden, Eylül'de" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta dizideki bazı isimlerle ilgili polemikler de gündeme gelmişti. Eski oyuncu Melek Baykal, "Sevdiğim bir iş değildi, kısa süre rol aldım" açıklamasını yaparken, Ateş Fatih Uçan ise duyguyu dublaj ile verilemeyeceğini belirterek karşı çıktığını ifade etmişti.

NURİ BABA KİM OLACAK?

Dizinin efsanevi karakteri Nuri Baba'yı canlandıran Zeki Alasya 2015 yılında hayatını kaybetmişti. Nuri Baba karakteri için yeni isimler arasında Metin Akpınar, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün ve Şener Şen gibi usta oyuncuların isimleri geçiyor.

Yeni çekilecek dizinin kadrosu ve karakterlerin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

