Akasya Durağı'nın genç oyuncusuydu! Pelin Sönmez asansörden paylaştı! Yorumlar olay
Bir dönemin popüler dizilerinden Akasya Durağında Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü isim, son paylaşımında ayna asansördeki taytıyla verdiği pozla dikkat çekerken, yüzündeki değişim ve kusursuz fiziği de göze çarptı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin Dilek'i Pelin Sönmez, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine ara veren 37 yaşındaki Sönmez, 2023'te evliliğini sonlandırdı. Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan ünlü isim, Instagram hesabından takipçileriyle iletişim kuruyor.
Son paylaşımında taytıyla asansörde poz veren Sönmez, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Hayranları ise Sönmez'in fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi ve "Yüzündeki değişim dikkat çekiyor" gibi yorumlar yaptı.
"HER SENE BİR SİNEMA FİLMİ YAPMAK İSTİYORUM"
Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez,