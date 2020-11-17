Akasya Durağı'nda oynamıştı EDHO dizisinin kadrosuna katıldı bakın hangi rolle
ATV'deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine seneler önce yayımlanan Akasya Durağı'nın oyuncusu transfer oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında hız kesmeden yayımlanmaya devam ederken oyuncus transferleri de son bulmuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor.
EDHO'nun ekibine son olarak seneler önce Akasya Durağı dizisinde rol alan Onur Şan katıldı. Şan, kader mahkumu olarak cezaevinde yer alacak ve bir de türkü okuyacak.
Daha önce "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.
Onur Şan: 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi Şerife Şan, babası Ahmet Turan Şan'dır. 8 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladı. Daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.