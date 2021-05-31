Akasya Asıltürkmen'den bomba Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit yorumu

Şimdiye kadar birçok başarılı projede yer alan Akasya Asıltürkmen şimdilerde sosyal medyada Influencer olarak yoluna devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akasya Asıltürkmen, İkilemli soruların konuğu olurken birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.