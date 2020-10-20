Akasya Asıltürkmen yasak aşk yaşan Nihal Candan'ı bakın nasıl savundu

Bu soruya sinirlenen Asıltürkmen de araya girerek muhabirlere çıkıştı:

"Arkadaşım neden kızın üstüne geliyorsunuz, burada şov yapıyorsunuz. Vurun kahpeye misali. Benim bir videom var, ‘evli bir adama aşık oldum’ videosunda anlatıyorum. Bu tür konularda bir tane hatalı yoktur iki tane de yoktur üç tane hatalı vardır.''