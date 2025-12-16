Akaryakıt fiyatları düştü! İndirim sonrası yeni indirim geliyor, benzin ve motorinde yeni fiyatlar
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Motorine gelen indirim sonrası sıra benzinde... Benzin fiyatlarına 2,02 liralık bir indirim gelmişti. Yarın yeni bir indirim daha geliyor. Depolar yarından itibaren daha ucuza dolacak. Bu hafta benzin fiyatlarında yüzde 5,5'i aşan indirim görülmüş olacak.
Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketler, motorin fiyatlarından sonra benzine de indirim olacak yansıyacak. Motorine geçtiğimiz haftalarda 2 lira 3 kuruşluk bir indirim gelmişti. Benzinde de dün 2 liradan fazla bir indirim olmuştu. Yeni bir indirim daha geliyor.
Benzine indirim
Benzin fiyatları hızlı düşüş serisine devam ediyor.NTV'de yer alan habere göre bugünden itibaren geçerli olan 2,02 liralık benzin indiriminin ardından alınan yeni kararla yarından itibaren benzine 83 kuruş daha indirim yapılacak.
İndirim sonrası ne kadar olacak?
Böylece İstanbul'da benzin 51,72 liraya, Ankara'da 52,57 liraya, İzmir'de ise 52,91 liraya gerileyecek. Böylece bu hafta benzin fiyatları yüzde 5,5'i aşan indirim görmüş oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası
Benzin:52.55 TL/LT
Motorin:53.15 TL/LT
LPG:28.51 TL/LT