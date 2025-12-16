BIST 11.332
Akaryakıt fiyatları düştü! İndirim sonrası yeni indirim geliyor, benzin ve motorinde yeni fiyatlar

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Motorine gelen indirim sonrası sıra benzinde... Benzin fiyatlarına 2,02 liralık bir indirim gelmişti. Yarın yeni bir indirim daha geliyor. Depolar yarından itibaren daha ucuza dolacak. Bu hafta benzin fiyatlarında yüzde 5,5'i aşan indirim görülmüş olacak.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketler, motorin fiyatlarından sonra benzine de  indirim olacak yansıyacak. Motorine geçtiğimiz haftalarda 2 lira 3 kuruşluk bir indirim gelmişti. Benzinde de dün 2 liradan fazla bir indirim olmuştu. Yeni bir indirim daha geliyor.

Benzine indirim

Benzin fiyatları hızlı düşüş serisine devam ediyor.NTV'de yer alan habere göre bugünden itibaren geçerli olan 2,02 liralık benzin indiriminin ardından alınan yeni kararla yarından itibaren benzine 83 kuruş daha indirim yapılacak.

İndirim sonrası ne kadar olacak?

Böylece İstanbul'da benzin 51,72 liraya, Ankara'da 52,57 liraya, İzmir'de ise 52,91 liraya gerileyecek. Böylece bu hafta benzin fiyatları yüzde 5,5'i aşan indirim görmüş oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin:52.55 TL/LT

Motorin:53.15 TL/LT

LPG:28.51 TL/LT

