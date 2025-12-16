Akaryakıt fiyatları düştü! İndirim sonrası yeni indirim geliyor, benzin ve motorinde yeni fiyatlar

Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketler, motorin fiyatlarından sonra benzine de indirim olacak yansıyacak. Motorine geçtiğimiz haftalarda 2 lira 3 kuruşluk bir indirim gelmişti. Benzinde de dün 2 liradan fazla bir indirim olmuştu. Yeni bir indirim daha geliyor.