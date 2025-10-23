Akaryakıtta indirim kısa sürdü! Dev zam geliyor tabela değişiyor güncel motorin ve benzin fiyatı
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz hafta 1 lira indirim gelmişti. Ardından motorine bir indirim geldi fakat bu indirim sevinci kısa sürdü. Büyük zam geliyor. Motorinin litresi 2 liradan fazla yükselecek.
Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 98 kuruş indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. NTV'de yer habere göre akaryakıt ürünlerinden motorine litre başına 2.3 lira zam yapılması bekleniyor.
Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorinin litresinin zam olması halinde 54.65 lira, Ankara'da 55.66 lira, İzmir'de ise 56 liraya yükselmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin:52.26 TL/LT
Motorin:52.35 TL/LT
LPG:27.71 TL/LT
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin:52.08 TL/LT
Motorin:52.20 TL/LT
LPG:27.08 TL/LT