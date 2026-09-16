Akaryakıtta böylesi ilk kez olacak! Motorin bu gece üç haneyi görecek, çok büyük zam kapıda

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine son olarak 6 lira 59 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynakları, litre fiyatına 17 Eylül’den itibaren 4 lira 62 kuruşluk yeni bir artış beklendiğini bildirdi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILACAK

Gazeteci Olcay Aydilek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni zammı duyurdu. Aydilek, şu ifadeleri kullandı:

“17 Eylül 2026, akaryakıt yeni bir aşamaya geçiyor. İki haneli fiyatlar yerini üç haneliye bırakacak. Motorine bu gece yarısı 4,62 TL zam bekleniyor. Bir litre motorinin fiyatı 100 TL’yi aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak.”

Beklenen zam uygulanırsa motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 100 lira 22 kuruşa, Anadolu Yakası’nda ise 100 lira 8 kuruşa çıkacak. Fiyatın Ankara’da 101 lira 37 kuruşa, İzmir’de ise 101 lira 64 kuruşa ulaşması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,26 TL, motorinin litresi 95,60 TL, LPG’nin litresi ise 34,99 TL’den satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litresi 80,12 TL, motorinin litresi 95,46 TL, LPG’nin litresi 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.