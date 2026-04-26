Akaryakıta yeni zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası derinleşen enerji krizi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Bu çerçevede motorine ve benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatı 2,28 TL artarken, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam uygulanacak.
AKARYTAKIT ZAMMININ ARDINDAN FİYATLAR NASIL ŞEKİLLENECEK?
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL, İzmir’de ise 73,01 TL seviyesine yükselecek. Zammın pompaya yansımasıyla beraber; benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL, İzmir’de ise 64,95 TL seviyesinde olacak.
26 Nisan Pazar itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekilleniyor:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL