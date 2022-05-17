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Akaryakıta yeni zam benzin motorini solladı! İşte benzin ve motorinde zamlı fiyatlar

Akaryakıta yeni zam benzin motorini solladı! İşte benzin ve motorinde zamlı fiyatlar

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Geçtiğimiz haftalarda motorine gelen zamlar sonrasında benzin fiyatlarında da değişim yaşandı. Son olarak bu sabah benzine 1 lira 70 kuruş zam geldi. İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatları neredeyse 23 lira sınırına merdiven dayadı.

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Benzin fiyatlarına bir zam daha geldi. Bu sabah itibari ile benzin fiyatlarında 1 lira 70 kuruş artış yaşandı. Hem benzinin varil fiyatındaki dengesizlik hem de döviz kuru zammı getirdi.

İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatları
Bu sabaha karşı gelen benzin zammı sonrasında İstanbul'da benzin 22 lira 82 kuruştan satışa sunuluyor. Ankara ve İzmir'de ise benzin 22 lira 93 kuruştan satılıyor. 

17 mayıs güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Benzin: 22,82 TL Motorin (Mazot): 22,06 TL LPG: 11,04 TL

Ankara Benzin: 22,93 TL Motorin (Mazot): 22,13 TL LPG: 11,23 TL

İzmir Benzin: 22,93 TL Motorin (Mazot): 222,18 TL LPG: 11,04 TL

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