Akaryakıta dev zam geliyor! İlk kez 60 lirayı aşacak depoları fulleyin motorin, benzin litresi ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Bu kez motorinde fiyat değişecek ve zam sonrası litre fiyatı 60 lirayı aşacak. Araç sahipleri depoları doldurmak için acele edin. Cuma günü itibari ile yeni tarife geçerli olacak. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Motorine yeni zam geliyor. Depoları doldurmak için acele edin.
NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,5 lira civarında zam bekleniyor.
Benzin grubunda zam beklenmiyor.
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60,13 liraya, Ankara'da 61,15 liraya, İzmir'de ise 61,49 liraya yükselmesi bekleniyor.
