Akaryakıt zammı için gözler 14 Eylül saat 16.00'da! Son dakika değişikliği olmazsa motorin fiyatı...

Motorin grubunda yeni bir zam beklentisi gündemde...Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın salı günü akaryakıt tabelalarına yansıması öngörülüyor.

Motorine yapılması beklenen zamda, küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. ABD ile İran arasındaki savaşın devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinde yaşanan sorunlar, küresel arz endişelerini artırırken Brent petrol fiyatlarında da sert yükselişlere neden oldu.

6 LİRADAN FAZLA ZAM

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 6,62 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Zam gerçekleşirse motorinin litre fiyatının bazı bölgelerde 100 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ NETLEŞECEK

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, motorine yapılması beklenen zammın net rakamı pazartesi günü saat 16.00 sıralarında belli olacak.