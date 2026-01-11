BIST 12.201
Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgada müşteri yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışmanın ardından taraflar, Atakent Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda yeniden karşılaştı.

Burada yaşanan kavga sırasında Serhat A. tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği müşteri Hüseyin Enes Ç. (27) yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Serhat A. (24) ve Mert Ali D. (26), suç aleti tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

