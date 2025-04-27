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Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü! Yaralılar var...

Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü! Yaralılar var...

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kişi yaralanırken, toprak altında kalanların olduğu bildirildi. Samsun-Ordu yolunda bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına kayan toprak ve kaya parçalarının düşmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Samsun'da meydana gelen heyelanda 1 kişi yaralanırken, toprak altında kalanların olduğu bildirildi.

Heyelan, Canik ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü.

TOPRAK ALTINDA KALANLAR OLDUĞU BELİRTİLDİ

İlk belirlemelere göre heyelanda toprak altında kalanlar olduğu belirtilirken, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmalar devam ediyor.

Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine kayalar düştü! Yaralılar var... - Resim: 0

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