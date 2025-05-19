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Akaryakıt istasyonunda kadına şiddet! Dakikalarca sürdü, görüntüler korkunç

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden son gelen görüntü dehşete düşürdü. Bir kadının darbedilme anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis o şüphelileri arıyor.

Esenköy yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracıyla istasyona gelen kadın, araçtan inerek koşarak markete giriyor. Kadın ile ardından markete giren kişi arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Bir kişi tarafından darbedilen kadının aracının da şüpheliler tarafından kaçırıldığı kamera kayıtlarında yer alıyor.

Kadın ile olay sırasında darbedilen istasyon çalışanının karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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