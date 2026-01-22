Akaryakıt fiyatlarında yeni rekor! Depoları doldurmak cep yakacak, 60 liraya çok az kaldı
|
Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Motorinin fiyatı geçtiğimiz günlerde değişmişti. Sürücüler yeni zam endişesi yaşıyor. Depoları doldurmak için acele edin. Sektör temsilcilerinden yeni haber geldi.
Akaryakıt fiyatları dur durak bilmiyor. Motorinin fiyatı 60 liraya yaklaşırken artan maliyetler sürücüleri sarsmaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak.
14
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.
24
DEPOLAR NE KADARA DOLACAK?
Ortalama bir otomobilin deposu 50 litre motorin alıyor. İstanbul'da depolar 2 bin 865 liraya dolacak.
34
44