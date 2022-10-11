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Akaryakıt fiyatlarına zam geldi motorin litre fiyatı gece yarısı değişti 28 lirayı geçti

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi motorin litre fiyatı gece yarısı değişti 28 lirayı geçti

Akaryakıta gelen peş peşe zamlar sonrası fiyatlar yeniden değişti. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha zamlanan motorinde fiyatlar 28 lirayı da geçti.

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Küresel gelişmeler, brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların etkilediği akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Mazot fiyatları da gelen zamlar sonrası 27 lirayı aşarak araç sahiplerini üzmüştü.

Motorine zam

Son zamlar sonrası 27 lirayı aşan motorinde fiyatlar bir kez daha yükseldi. Bu gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha yükselen motorinde fiyatlar, İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu.

Benzin fiyatları

Benzinde ise fiyatlar değişmedi. Son gelen zamlardan sonra geçerli olan fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa satılıyor.

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