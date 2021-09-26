Akan her damla petrolde şehit Astsubay Esma Çevik'in adı var!

Bugüne kadar okullara, parklara, kütüphane ve sokaklara verilen şehit ismi, Türkiye'de ilk kez bir petrol kuyusuna verildi. Şırnak'ta geçen hafta üretime alınan petrol kuyusu, Şehit Astsubay Esma Çevik'in adıyla açıldı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden yıllar önce İstanbul'a göç etmiş bir ailenin 3 kızından biri olan Esma Çevik'in en büyük hayali asker olmaktı.