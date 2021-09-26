Akan her damla petrolde şehit Astsubay Esma Çevik'in adı var!
ŞIRNAK'ta 9 Aralık 1919'da teröristlerin döşediği patlayıcıcıyı imha ederken şehit olan Astsubay Esma Çevik'in adı Şırnak’ta üretime başlayan petrol kuyusunda yaşayacak. Türkiye’de ilk kez bir şehidin adı petrol kuyusuna verildi.
Bugüne kadar okullara, parklara, kütüphane ve sokaklara verilen şehit ismi, Türkiye'de ilk kez bir petrol kuyusuna verildi. Şırnak'ta geçen hafta üretime alınan petrol kuyusu, Şehit Astsubay Esma Çevik'in adıyla açıldı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden yıllar önce İstanbul'a göç etmiş bir ailenin 3 kızından biri olan Esma Çevik'in en büyük hayali asker olmaktı.
Çocukluğu, kardeşleri Elif ve Esra ile birlikte Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde geçti. Liseden sonra hukuk fakültesini kazandı. Ancak sadece bir dönem devam ettikten sonra bıraktı ve gönlünden gelen mesleğe geçti.
Astsubay Okulu'ndan 2011'de mezun olduktan sonra, Bodrum'da göreve başladı. Ardından komando eğitimi alıp bomba imha kursuna gitti. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ender kadın bomba uzmanlarından biri oldu.
İkinci görev yeri Şırnak'ta, onlarca bombayı etkisiz hale getirdi. Bombalı terör eylemlerini önleyerek bir çok kişinin hayatını kurtardı. Ancak tarihler 9 Aralık 2019'u gösterdiğinde o acı olay yaşandı. 30 yaşındaki Astsubay Esma Çevik, imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.