Akademik kadrolarda; yönetmelikler uygulanmıyor, etiklik yok!..

Ahmet Ünlü, çok güzel bir yazı yazmış: “Her nesnenin bir sonu olduğu gibi insan hayatının da bir sonu vardır. Hele hele belirli bir yaştan sonra hem kendisi hem de çevresi işin bir an önce bitmesini arzular hale gelmektedir. İnsan hayatının sonu olur da yöneticiliğin sonu olmaz mı? Nice kudretli yöneticilerin duvarlardaki resimlerini gördükçe vay be kimler gelmiş kimler gitmiş demekten kendinizi alamazsınız.” (Yenişafak,29.09.2019)

Her kurumda olduğu gibi akademide de aynı insan yapısı nedeniyle, benzer sorunlar yaşanıyor.

Son yıllarda; liyakatsız, ehliyetsiz kişilerin göreve getirilmesi, üst makamlara atanması yozlaşmanın hızını artırmış gözüküyor.

Biz her yerde ve zeminde; “Akademide etiklik ve liyakat şart” diyoruz.

Bir önceki (Kongreler) yazımıza ilginin olması, sorunun paylaşıldığını gösterdi. Ama, paylaşmak “yeterli değil”, “çözüme gitmek” lazım. Düzelmesi için yazıyor, fikirlerimizi ücretsiz sunuyoruz.

“Doçentliğe geçişte; “lisans eğitimi” mutlaka önemsenmelidir?..(6)”

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2494/docentlige-geciste-lisans-egitimi-mutlaka-onemsenmelidir6.html

Sorular:

1/ Lisansını müzik, Y.L./Dr. sını, iletişim alanında yapan, ama müzik alanında Doç./Prof. olan akademisyen, İletişim Prof.'u sayılır mı?

2/ Lisansını Tıp, YL/Dr. / Sy. sını, müzik alanında yapan, tıpta v.b. Doç./Prof. olan akademisyen, Müzik Prof.’u sayılır mı?

3/ Yüksek Lisansını ve Dr. sını, lisans alanı dışında bir alanda yapan akademisyen, iki üniversite bitirmiş olur mu?

4/ Lisansı farklı, Yüksek Lisansı farklı, Dr. sı farklı olan akademisyen, üç üniversite bitirmiş olur mu?

5/ Lisansını Müzik, Y.L./Dr. sını iletişim v.b. alanında yapan akademisyen, İletişim alanında, DrÖğrÜy./Doç./Prof. kadrosuna atanabilir mi?

6/ Lisansını Tıp, YL/Dr./ Sy. sını müzik v.b. alanında yapan akademisyen, Tıp alanında DrÖğrÜy./Doç./Prof. kadrosuna atanabilir mi?

7/ Lisansını Müzik, Y.L./Dr. sını iletişim/halkla ilişkiler v.b. alanında yapan akademisyen, İletişim Fak.Dekanı olabilir mi?

8/ Lisansını Tıp, YL/Dr./Sy. sını müzik v.b. alanında yapan akademisyen, Tıp Fak. Dekanı olabilir mi?

9/ Lisansını Tıp, YL/Dr. Sını ilahiyat alanında yapan akademisyen, İlahiyat Fak.kadrolu Dr.Öğr.Üy./Doç./Prof. atanabilir mi?

10/ Lisansını Veterinerlik, YL/Dr. sını hukuk alanında yapan akademisyen, Hukuk Fak. Kadrolu Dr.Öğr.Üy./Doç./Prof. atanabilir mi?

“Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç’lik öncelenmeye başlandı! Neden?”

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2743/bir-el-degdi-akademik-ilanlarda-lisans-mezuniyetilisansinda-yldr-doclik-oncelenmeye-baslandi-neden.html

09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. Mad.5. fıkrasında; "Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar." Denilmektedir.

Yani, kadro ilanlarında;

a) Lisans alan mezuniyeti

b) Lisansüstü (Y.L./Dr./Sy.) alan (yakın dallar olabilir) mezuniyeti

c) Alanda Dr.Öğr.Üy./Doç./Prof.

d) Bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar.

Çok açık değil mi?

O zaman, yukardaki soruları, yönetmeliğe göre cevaplayalım;

1/ Sayıl(a)maz…

2/ Sayıl(a)maz…

3/ Ol(a)maz…

4/ Ol(a)maz…

5/ Atan(a)maz…

6/ Atanabilir…

7/ Alanda kadrolu Öğr.Üy. yoksa, “Vekil” olarak atanabilir…

8/ Olabilir…

9/ Atanamaz..

10/Atanamaz..

Akademide kadroya alınmada ideal olan; Lisans/Y.L./Dr./Dr.Öğr.Üy./Doç./Prof. luğun aynı alanda yapılmasıdır.

Ve, bu alanlardan çoğunu, aynı alanda yapan akademisyen; idari görevde de öncelenmelidir.

Dolayısıyla;

Tıp Fakültesi Dekanı, Veteriner,

Mühendislik Fakültesi Dekanı, İşletmeci,

Mimarlık Fakültesi Dekanı, Kimyacı,

Konservatuar Müdürü, İşletmeci,

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Doktor olamaz...

Olmamalıdır…

Sadece, kadrolu alan akademisyeni olmadığı hallerde, geçici bir süreyle “Vekil” olabilir...

O zaman,;

Özellikle Konservatuarlarda, müzik alanında neden oluyor?

Yönetmelikler neden uygulanmıyor?

Müzik, bilim/sanat değil mi?

Müzik alanında neden göz yumuluyor?

Hangi yönetmeliklere göre yapılıyor?

Sorumlular kim?

Akademide barışın, etiklik ve liyakatın şart olduğunu, sırasıyla; Rektörler, Dekanlar, Müdürler ve Yardımcıları uygulamaları ile göstermelidirler.