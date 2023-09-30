Ak saçlı "ihtiyar emekli su satacak" biz aziz mi olacağız!

Hava sıcak. Kırsal bir yer, yol patika. Lüks bir araç arabayı sağa çekiyor. Nur yüzlü emektar bir amca camdan eğilip:

-Esselamün aleyküm. Dedikten sonra gıpta eder bir samimiyetle şöyle devam ediyor:

-Bana bak araban var ya Cumhurbaşkanının arabası gibiymiş ha!

Vatandaş: Nasılsın amca iyi misin?

Emekli amca: Vallaha iyim billahi iyim de sobaya biraz borcum var.

Vatandaş: Neye borcun var?

Emekli amca: Soba aldım 2 milyara 1 milyarını verdim 1 milyarı kaldı.

Vatandaş: Su mu satıyorsun?

Emekli amca: Evet.

Vatandaş: Kaç tane suyun var?

Emekli amca: Var işte biraz...

Vatandaş: Hepsini getir bakıyım!

Emekli amca: Allaaaaah! Anam anam... (gözyaşları sel olup akıyor)

Vatandaş: Getir bakıyım hadi hepsini.

Emekli amca: Allah sana vermiş sende bana verecen ammaa yeter ula! (Tok gönüllülüğe bakar mısınız!)

Vatandaş: Getir amca...

Emekli amca: Yeter ula. Biraz da ben ekmek kazanıyım... (sözün bittiği yer)

Duygusal anlar "Allah'ım bu abiye verdikçe ver, Allah ocağına darlık yüzü göstermesin."

Vatandaş: Hadi getir...

Nur yüzlü emektar amca bir elinde bastonu az gerideki suları sevinçle getiriyor.

Vatandaş: 13 tane su mu verdin şimdi bana?

Emekli amca: Al al hepsini götür babamın canı için başka para verme bunu hak etmedim. (Tevazuya bakın)

Vatandaş: Hak ediyorsun amca

Bin lira var burda al bunu!

Emekli amca: Allaaaah! (Yaşadığı sevinci anlatmak mümkün değil)

-Ne isteğin varsa...

diye başlar duaya...

Bu diyalog geçenlerde sosyal medyada viral olan bir videodan alıntıladığım zannediyorum vicdanımızı okşayan birçoğumuzu duygulandıran bir diyalogtu.

Alın teriyle ekmeğini kazanmak derdinde olan bir amcanın, sularını satın alarak ona destek olmak isteyen yardımsever bir vatandaşın arasında geçen bu diyalog; aslında ak saçlı emekli ihtiyarlarımızın halini pürmelalini de ortaya çok net bir şekilde koydu.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memurlara, asgari ücretlilere, ek derslere ve emeklilere dönem dönem zamlar yaptı ve halen de bu zamlar yapılmaya devam ediyor. Emekli maaşları dışında diğer tüm maaşlar bir nebze de olsa insanımızı tatmin ve ihya ederken emekli maaşlarının diğerlerinden çok düşük kalması vatandaşımızı mağdur ediyor.

Bizler zaman zaman bu mağduriyetin giderilmesi açısından bunu dile getirdik getirmeye de devam ediyoruz ki; bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2024 yılına girmeden önce emekli maaşlarında ciddi bir artış yapacağının da sözünü verdi. Lakin şu tabloya baktığımda saçı sakalı ağarmış ve güçten düşmüş bir amcanın sokaklarda alın teri dökerek yetmeyen maaşını helalinden artırmaya çalışmak istemesini anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır.

Gönül tokluğunun yanısıra daha çok yokluğu koydu bana!

Orada durup o amcadan suyu satın alan her kimse Allah ondan razı olsun, ayağına taş değdirmesin. Duanın en içtenini, en afilisini kaptı bir kere, sırtı yere gelmez bir daha diye düşünüyorum!

Ama böylesi güzel yürekli, tok gönüllü, helalinden kazanmaya, alın teri dökmeye alışmış emekli büyüklerimizin de yaşam standardı hak ettikleri seviyeye gelse iyi olmaz mı?

Emekliler bugün sokaklarda su satıyor, gece vardiyalarında tehlike içinde ek işlerde çalışıyor, uykusuz duraksız bekçilik, ense koltukta şoförlük yapıyorlar. Kazandıkları 3 kuruşu da markette bırakıp çıkıyorlar. Anlayacağınız cep delik cepken delik.

Ülkece çok zorlu süreçlerden geçtiğimizin farkındayım. Fakat geçenlerde ek ders ücretlerine yapılan zamlar yerine; keşke emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar öne çekilseydi ek ders ücretleri biraz daha ötelenseydi çok daha faydalı olurdu diye düşünüyorum!

Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız'ın duyarlılığını, hissiyatını, milletine düşkünlüğünü biliyorum. Toplumun beklentisini, halini, vaktini ve sokağın sesini duyurmak adına yinelemekte fayda olduğunu düşündüğüm bu konu aciliyeti olan ve ertelemenin sakıncalar doğuracağı bir konu...

Devlet unutmaz sadece bir müddet erteler. Ama öyle dönemler vardır ki ertelemek büyük maliyetler doğurur, büyük kayıplar verdirir bunu da bilerek emekli maaşlarına yılbaşından önce yapılacak zammın öne alınması gerektiğini vurgulamaktan vazgeçmeyeceğim.

Vatandaşın emeklileri kucakladığı yerde Devlet emeklileri daha çok kanatları altına almalı ve yüceliğini göstermelidir...

Ben inanıyorum ki devletimiz bunu yapacak güçtedir!



Vesselam