Ak Parti'ye geçiyor! Hasan Ufuk Çakır'dan eski partisini kızdıracak sözler

Ak Parti'ye geçiyor! Hasan Ufuk Çakır'dan eski partisini kızdıracak sözler

CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye geçmesi beklenen Hasan Ufuk Çakır, "Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar," ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin bugün AK Parti'ye geçecek.

"Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik"

T24'te yer alan habere göre Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup toplantısına daha önce İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Ünal Karaman ile geldi.

Çakır, "Çok mutluyuz, memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar, net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz. Sahte Atatürk'lerin peşinde olmaz. Devletinin, bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de Türk milleti tanımaz"  dedi. 

 

