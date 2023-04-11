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AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanıyor! Erdoğan'dan flaş mesajlar

14 Mayıs seçimleri için geri sayım... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklıyor. Programda milletvekili adayları da tanıtılacak.

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Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın  konuşmasından satır başları şöyle:

Karşımdaki tabloyu Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum. Aslan yürekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de 14 Mayıs'ta sandıkları patlayacak mı? Allah'ın izni ile 14 Mayıs arifesinde 1950'deki inanç ve irade ile yeter söz milletindir demek yeter söz de karar da milletindir demek için bir aradayız. Bizim yeter dememiz bay bay Kemal'in yeter demesine benzemez.  

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