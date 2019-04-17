AK Parti'nin iptal başvurusu! YSK'dan kararını verdi

AK Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na tutanaklarla ilgili yaptığı itiraz reddedildi.

İSTANBUL Maltepe'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor hem Ak Parti hem MHP Maltepe'de seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu. MHP İstanbul seçimleri için de başvuru yaptı.

Maltepe'de seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu

AK Parti bugün Maltepe için başvuru yaparken; MHP hem İstanbul genelinde hem de Maltepe'de seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu.

Islak imzalı tutanaklar, İl Seçim Kurulu'na gönderilmişti

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki oy sayımının bitmesinin ardından birleştirme tutanakları da hazırlandı. Islak imzalı tutanaklar, İl Seçim Kurulu'na gönderilmişti.