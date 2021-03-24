AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için hazırladığı klip binlerce beğeni aldı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda devam ederken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre heyecanı yaşanıyor. Kabine değişikliğinin yanı sıra MKYK'da yeni isimlerin girmesi bekleniyor. 2023 seçimlerine kilitlenen AK Parti kongreye özel bir klip hazırladı.
"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar"
"Türkiye İçin Güven Ve İstikrar" sloganıyla başlayan kongrede heyecan sürerken, partinin Twitter hesabından güne özel bir klip paylaşıldı.
Klipteki şarkının sözleri olan "Türkiyem, Türkiyem tek kalp olacağız biz milletçe... Sevgimiz ile saygımız ile el ele olacağız biz, sözümüz söz." notuyla paylaşılan klip tweet'i TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar etiketiyle atıldı.
"Sen ben yok hep birlikte"
Klipteki şarkının sözleri ise şu şekilde:
Sen ben yok hep birlikte
Türkiyem Türkiyem
Tek kalp olacağız biz
Milletçe
Sevgimiz ile saygımız ile
El ele olacağız biz
Sözümüz söz
Umutla dolu yarınlarımız
Bir bir açılsın yollarımız
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide