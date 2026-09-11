AK Parti'li Zorlu'dan Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabe kanununun kabulüne ilişkin açıklama

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu'nun Latin alfabesine geçiş sürecinde, Türkiye ve Türk dünyası ile dil entegrasyonunu güçlendirecek ortak alfabe çalışmalarıyla uyumlu biçimde Özbek alfabesine yönelik yeni düzenlemeyi kabul etmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kabul edilen yeni değişikliğin karmaşık harflerin yerine daha pratik ve ortak Türk alfabesi ile tam uyumlu sembollerin getirilmesini sağladığını aktaran Zorlu, "Buna göre yeni düzenlemeyle, mevcut alfabedeki 26 harf ve 3 harf kombinasyonunun yerini 28 harf ve bir kesme işareti alacak. Reformun en büyük yeniliği ise yazımı ve bilgisayar ortamında kullanımı zor olan çift sembollü harflerin tek bir karakterle değiştirilmesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak dil ortaklığını güçlendirecek çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizen Zorlu, şunları kaydetti:

"Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortak alfabe ile hazırlanmış ilk eser 7 Ekim 2025'te kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmişti. Yaklaşık 40 milyon nüfusu ve stratejik konumuyla, son 10 yılda pek çok sahada ciddi bir sıçrama gösteren Özbekistan'ın bu yönelimi Türk dünyası açısından oldukça kıymetlidir. Bu vesileyle söz konusu kararın mimarı Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e şükranlarımızı sunuyor, kardeş Özbekistan'a ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum."