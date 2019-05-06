AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum İşte sebebi

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye, Cemal Kaşıkçı cinayetini ortaya çıkarmasaydı, "Nerede bizim Cemal diye ortaya çıkıp dünyayı bize zindan edeceklerdi" dedi. Aktay ayrıca, Kaşıkçı cinayetini dünyaya duyurduğu için ölüm tehditleri aldığını da açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Ülke TV'de yayınlanan Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programında dikkat çeken açıklamalar bulundu.

"Dünyayı bize zindan edeceklerdi''

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Aktay, çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye, Cemal Kaşıkçı cinayetini ortaya çıkarmasaydı, "Nerede bizim Cemal diye ortaya çıkıp dünyayı bize zindan edeceklerdi" dedi.

"Ölüm tehditleri alıyorum''

Programda ölüm tehditleri aldığını dile getiren AK Partili isim, "Eğer ciddiye alırsam bize yönelik tehdit çok. Ama genelde Twitter üzerinden çokça tehdit var, hedef gösterilme durumu var. Mesela, özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Mısır merkezli Arap kanalları her gün beni hedef gösteren haberler yayınlıyorlar.

Kaynak: Haber7