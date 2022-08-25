AK Parti'li vekilin 2.5 milyon dolarlık boşanma davası! Abi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ilk kez konuştu

Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a açtığı 70 milyon liralık boşanma davasıyla ilgili kavga sürüyor. ismi gündeme gelen, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu sessizliğini KARAR'a bozdu. Hakkındaki iddialarla ilgili konuşan Taşkesenlioğlu, “Yazılanların hepsi iftira, mahkeme kanalıyla bu iftiraları atanlara karşı dava açtım. Gerçekleri orada açıklayacağım” dedi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olan Prof. Ünsal Ban'dan boşanmak için 70 milyon liralık tazminat davası açtı. Ban'a 2019 yılında 2.5 milyon dolar borç verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Ünsül Ban, eşi ve ailesin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Zehra Taşkesenlioğlu'nun kendisine 2.5 milyon dolar borç verdiği iddiasını yalanlayan Ban, "Verdiyse ilk önce şunu sormak lazım: Nerden buldun?" diye sordu. Danışmanlık şirketleri olduğu yönündeki iddiaya da, "Danışmanlık şirketinin cirosu yılda 200 - 300 bin TL hocam ya. Yabancı ülkeler falan, hep hikâye. Bir tane fatura kesilmemiş orada" diye yanıt veren Ban, Taşkesenlioğlu'nun ailesi tarafında baskı ve tehdit altında kaldığını ve kalmaya da devam ettiğini iddia etti.

Ölüm tehditlerinden ikisi sorumlu

Eniştesi'nin “Benden 70 milyon TL istiyor. Açıklayacağım bilgilerle ilgili alacağım ölüm tehditlerinden tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur" suçlamasına maruz kalan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu sessizliğini Karar gazetesine yaptığı açıklamayla bozdu. Taşkesenlioğlu, “Yazılanların hepsi iftira, mahkeme kanalıyla bu iftiraları atanlara karşı dava açtım. Gerçekleri orada açıklayacağım” dedi.

Eşine kızdığı için iftirada bulunuyor

Hakkındaki iddialar sorulan Taşkesenlioğlu, “Hakkımda söylenenlerin hepsi iftira. Ben bu iddialarla ilgili hukuki süreç başlattım. Bütün gerçekleri mahkemenin huzurunda anlatacağım. Bana yönelik iftiraları Ünsal Ban ortaya attı. Eşinin açtığı boşanma davasına kızdığı için beni hedef gösteriyor. Söyledikleri tamamen iftira, gerçekleri mahkemede anlatacağım” dedi.

Zehra Taşkesenlioğlu olayı nedir?

2019 yılındaki düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve 16 bakanın şahitlik yaptığı AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi THK eski rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ile boşanma davasının sosyal medyaya yansımasıyla birlikte ortaya çarpıcı iddialar saçılmıştı.

Boşanma davasını Twitter'dan duyuran Prof. Dr. Ban; yaptığı paylaşımda, 2019 yılında evlilik yaptığı Zehra Taşkesenlioğlu'nun kendisine yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile dava açtığını, 50 milyon lira manevi, 20 milyon lira maddi tazminat istediğini söyledi. Ünsal Ban paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

Bundan sonra açıklayacağım bilgiler...

Bundan sonra her şeyi yazma hakkım doğmuştur. Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir.. Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehditi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur.

2.5 milyon dolar vermiş! Nerede vermiş?

Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000$ vermiş. Nasıl vermiş nerede vermiş o kadar parası var mıymış muamma. Şirketimde o kadar para vardı diyor. Bakılacak kayıtlara ..Madem o kadar parası varmış göreceğiz. Yalan yazmayacaktınız. Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah.”

Prof. Dr. Ünsal Ban'dan eşine yeni suçlamalar

Prof. Ünsal Ban'dan ise bugün yeni iddialar geldi. İsmail Saymaz'a konuşan Ban, eşinin 2.5 milyon dolar borç verdiği gerekçesiyle bu parayı boşanma aşamasında geri istediğini belirten Ban, "Sormak lazım, 2.5 milyon doları nereden buldu?" dedi. İŞte o röportajdan bazı satır başları:

Zehra Hanım, sizi itham ediyor. Diyor ki şirketleri ve evleri var.

- Bir şirkette yüzde 2.5 ortaklık payım var. Onun dışında payım yok. Kendini aklamak için… Siyasal İslamcıları az çok tanıyorsunuz az çok İsmail bey. Bir şey dememe gerek var mı?

Size 2.5 milyon dolar borç verdi mi?

- Külliyen yalan! Verdiyse ilk önce şunu sormak lazım: Nerden buldun?

Diyor ki “danışmanlık şirketim var”

- Danışmanlık şirketinin cirosu yılda 200 - 300 bin TL hocam ya. Yabancı ülkeler falan, hep hikâye. Bir tane fatura kesilmemiş orada.

“Evin direği erkektir, bütçe onda bulunur” dediniz mi?

- Benim entellektüel birikimime aykırıdır. Ben 30 yıldır öğretim üyesiyim. Benden böyle bir sözün çıkma imkanı yok. Evin direği… Birlikteliktir, sevgidir, saygıdır. Hiçbir kadın bu devirde böyle bir şeyi kabul eder mi? Hele hele bir milletvekilinin kabul edeceğine inanıyor musunuz? Ve iktisatçı olduğunu iddia eden birisinin.

Boşanma davasından bugüne baskıyla karşılaştınız mı?

- Ailesi tarafında baskı ve tehdit altında kaldım ve kalıyorum da.

Ne gibi?

- Türk adaletinin bu kadar hızlı olduğunu gördünüz mü, İsmail bey? Bir günde yayın yasağı, bir günde tweet yasağı. Keşke adaletimiz bu kadar hızlı olsa. Keşke hızlı kararlar alsa da insanların yıllarca mağduriyetleri sürmese! Haksız mıyım?

Eski eşiniz sizce siyasi gücünü kullanıyor mu?

- Bir saate karar çıkıyorsa siyasi gücün kullanılmasından başka bir şey olmadığı ortaya çıkar.

Böyle bir servetinin olma ihtimali yok

Özel hayatının lekelendiğini iddia ediyor.

- “2.5 milyon dolar borç para verdim, geri istiyorum” diyorsan, bunun özel hayatın kirlenmesiyle ilgisi yok ki.

Böyle bir serveti yok mu?

- İmkanı yok. Her yönüyle kanıtlayacağım zaten mahkemede.

Sizden 70 milyon TL tazminat istiyor.

- Bu adam ne kazanmış da 70 milyon TL istiyorsun? 2019’da bu adamda hiçbir şey olmadığını söylüyorsun. Gerçekten ciddi soru işaret var.

Eşimle Twitter'da tanıştık

Sizin tanışmanız siyasi bir mekanda mı gerçekleşti?

- Twitter’da tanıştık. O beni takip etti, ben de onu. Arkasından teşekkür mesajı verdim. Ondan sonra ilerleyen bir evlilik süreci var.

O sırada milletvekiliydi değil mi?

-Evet.

Siz de AK Parti’den milletvekili aday adayısınız.

- Ben 2015’te aday adayı olmuştum. Basına çıktım, “100 bin lira maaş alan” rektör diye. Yaklaşık 70-75 bin dolara tekabül ediyordu. Onun hikâyesi çok faklı. Çünkü üniversite kurdum. Kurma karşılığı üç yıl bedava çalıştım. Onun ücretiydi. Ne yazık ki basın “100 bin lira maaş alan rektör” diye algıladı. Eşim diyor ki “2019’a kadar beş kuruş yoktu.” Ayda 75 bin dolar alan insandım. Bu yüzden yargılandım ve aklandım.