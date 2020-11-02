AK Partili Vekil Çamlı'dan Türkan Şoray'ı ve röportajını haberleştiren medyaya sert sözler

AK Partili Çamlı, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Türkan Şoray için "Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti" görüşünü dile getirdi.

Çamlı, Türkan Şoray'ın açıklamalarını haberleştiren T24, Cumhuriyet, Tele 1 ve Sol Haber Portalı'nı da, "Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesi" şeklinde hedefe oturttu.

Türkan Şoray ne demişti?

Ünlü oyuncu Türkan Şoray, Sözcü'de yayımlanan röportajında "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna "İşsizlik" yanıtını vermiş ve "Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız" demişti.