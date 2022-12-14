AK Partili Şamil Tayyar'dan Ekrem İmamoğlu öneresi! Ahmak davası kararı...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasında karar bekleniyor. AK Partili Şamil Tayyar bugün gündeme oturan davaya ilişkin bir öneri getirdi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın son duruşması başladı. İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ndeki davadan bugün karar çıkması bekleniyor.

Savcı siyasi yasak istiyor

Bir önceki duruşmada savcı, İmamoğlu’na dört yıl bir aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘siyasi yasak’ içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti.

Ekrem İmamoğlu davası kararı için öneri

Ekrem İmamoğlu davası günün olayı olurken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Ekrem İmamoğlu davası için Şamil Tayyar şunu önerdi:

-İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Naçizane…

Ekrem İmamoğlu duruşmaya gitmedi

Hakkında 'siyasi' yasak istenen Ekrem İmamoğlu karar duruşmasına katılmadı. Ekrem İmamoğlu duruşma başladığı sıralarda Davutpaşa Anadolu Lisesi’ndeydi. İmamoğlu öğrencilerin alkış ve "Ekrem Başkan' sloganlarıyla karşılandı.

Ekrem İmamoğlu ahmak davası nedir?

Ekrem İmamoğlu yerel seçimler sonrasında YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılanıyor. Bu duruşmada hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak. Ancak bunun için verilen kararın kesinleşmesi de gerekiyor.

Ekrem İmamoğlu ahmak dedi mi?

Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde bir konuşma yaptı. İBB Başkanı konuşmasında 'iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini' savundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu’nu kastederek “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” ifadelerini kullandı.

YSK: İmamoğlu bize ahmak dedi...

Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021’de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası talep edilen dava süreci başladı.

Ekrem İmamoğlu: YSK üyelerine ahmak demedim

İddianamede yer alan yazılı savunmasında Ekrem İmamoğlu söz konusu açıklamasında YSK üyelerine yönelik bir ifadesi olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da Kurul üyelerine yönelik algılanmadığını ifade etti.