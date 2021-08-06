AK Parti'li Ömer Çelik Mersin'deki orman yangınında zarar gören alanları inceledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.
Çelik, beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve diğer ilgililerle Aydıncık'ta 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Yenikaş Mahallesi Yağrat mevkisinde vatandaşlarla bir araya gelen ve evi hasar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
"Hükümetimize, müminlere, toprağın altında yatanlara her zaman dua ederim, Kur'an-ı Kerim okurum." diyen kadına teşekkür eden Çelik, tüm sıkıntıları halledeceklerini söyledi.
Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Çelik, mahalle sakinleriyle yanan evlerde incelemede bulundu. Ziyareti sırasında mahalledeki bir ağacın dibinde oturan yaşlı kadının yanına giden Çelik, bölgede yapılacak destekler konusunda vatandaşı bilgilendirdi.
"Devletin imkanları sizin imkanlarınız"
Çelik, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, yangından sonra ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili kontrol gezisi yaptıklarını ifade etti. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmeye başlandığını dile getiren Çelik, yanan yerlerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.