AK Parti'li Ömer Çelik Mersin'deki orman yangınında zarar gören alanları inceledi

Çelik, beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve diğer ilgililerle Aydıncık'ta 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Yenikaş Mahallesi Yağrat mevkisinde vatandaşlarla bir araya gelen ve evi hasar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.