AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' çıkışı: Olmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son günlerde gündeme gelen erken seçim iddialarıyla ilgili "Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum." diye konuştu.

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Haber Global Tv'de soruları yanıtlayan AK Partili Kurtulmuş, "Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Koronavirüsle mücadele

Burada tedbirlerin öne çıktığı bir dönem. Türkiye olarak şunu tarihe geçmiş bir başarı olarak kaydedebiliriz. Türkiye bu süreçten yüzünün akı ile çıkmış oldu. Doktorlarımızın olağanüstü yüksek fedakarlıkları ile hep beraber tüm kuruluşlar üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Bu süreçte politika bir adım ister istemez kendisini geriye çekti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki tedbirler

Sosyal mesafe iki koltuk boş bırakarak oturulmuş oldu. Maskeler var. Her katta birkaç yerde dezenfektan ünitelerimiz mevcut. Dışarıdan gelenler de ateş kontrolü ile binaya alınıyor.

Siyasetteki polemikler

Biz konularımızı demokrasi zemininde tartışacağız. Partilerin taban tabana zıt fikirlere sahip olması doğaldır ve güzeldir. Demokratik kurallar içinde siyasetin gündeminin aktif olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin içindeki şartlar, çevredeki şartları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor. Bu tartışmaları genel olarak olumlu bulduğumu söylemek isterim.

Erken seçim tartışmaları

Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum.