AK Partili Murat Köse'den Mansur Yavaş'a: 10 milyara sadece 1 Heykel yaptınız

Pandemi süreci nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirilen Kasım ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Gurup Başkanvekili Murat Köse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir yıllık bütçe performansını değerlendirdi.

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Pandemi süreci nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirilen Kasım ayı toplantısı, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçe görüşmelerinde bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “10 milyara sadece 1 Heykel “ yaptınız diyerek Başkan Yavaş’ı eleştirdi. "10 milyarlık bütçe ile güzelim Ankara’ya ne yaptınız? Diye soran Köse, "Bunun hesabını milletimize vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?" Diye konuştu.

Murat Köse, "Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleri." Dedi.

Sosyal medya belediyeciliği

Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için, "Hakkınızı yememek lazım, başardığınız işler de yok değil." Diyen Köse, Siz belediyeciliğin sanal dünyasında sosyal medyada bir çığır açtınız. Adeta devrim yaptınız, sosyal medya belediyeciliği yaptınız, hatta Sosyal medya belediyeciliğinde ödülü bile hak ettiniz." İfadelerini kullandı.

Murat Köse, “Ancak bir problem var. Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor. Gerçek dünyada karşılığı yok bunun, size tavsiyem bir ana evvel bu sanal alemden çıkmanız. Bir an evvel, belediye işleriyle ilgilenmeniz ve milletimize verdiğiniz sözleri tutarak Ankara’ya daha fazla zaman kaybettirmemeniz." Diye konuştu.

"Metro yaptınız da biz mi görmedik"

Murat Köse, "seçim vaatlerinizde 58 kilometre metro yapacağınızı söylemiştiniz. Bunları da Büyükşehir’in kendi kaynaklarıyla yapacağım demiştiniz. Seçimden sonra 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor. Ankara’da metro yaptınız da biz mi görmedik. Ne zaman Ankaralı hemşerilerim sizin metrolarınıza binmeye başlayacak. Bakın pandemi de var. Bir an evvel yapsanız da metroyu, halkımız biraz rahatlasa. Yerin altından çalışıyorsunuz da biz mi göremiyoruz" Şeklinde konuştu.

"Sosyal yardımlar kesildi"

Sosyal yardımlar konusunu da dile getiren Köse, "Mansur Yavaş’a sizden önce destek alan ihtiyaç sahiplerinden belki de yarısı artık destek alamıyor. Ne gıda ne de kömür yardımı alamıyorlar. Sayıları kontrol ederseniz bu açığa çıkar. Maalesef bunun da farkında değilsiniz. 500 bin kişiye sosyal yardım yaptım diye açıklama yapıyorsunuz. Ancak ilgili daire başkanlığının deposunda 500 bin erzak yok ki. Geldiğinizde depolardaki envanteri isteyin bakalım kaç adet koli varmış? Diye soran Köse, Sonradan kaç adet alım yaptınız? Bunu da sorarsanız ve açıklarsanız milletimiz öğrenmiş olur." Sözlerini kullandı.

"İhaleler şeffaf yalanı"

İhalelerin sürekli şeffaf yapıldığını dile getiren Mansur Yavaş’a cevaben Murat Köse şunları ifade etti:

"Yaptığınız ihalelerle ilgili tespitlerimiz var. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. "Hani bir şekilde algı yapıyorsunuz ve canlı yayınlanıyoruz ihaleleri diyorsunuz ya. Ben buradan milletimiz adına, Ankara halkı adına soruyorum."

"Bugüne kadar Ankara Büyükşehir, ASKİ ve EGO’da yaptığınız ihalelerden kaç tanesini canlı olarak yayınladınız? Canlı yayın yapmadığını ihale sayısı kaç? Kaç tane ihaleyi açık ihale yöntemi ile yaptınız?"

"Açık ihale usulü ile yaptığınız ihalelerden kaç tanesinin canlı yayınını yaptınız? Açık ihale yöntemi ile yapılan ihalelerin toplam rakamı nedir?

Birde örnek veren Köse," Pandemi döneminde maske alım ihaleleri yaptınız. Bunların birkaçı hariç hepsini davetiye usulü ile yaptınız. Neden böyle yaptınız? Diyerek sorularına yenisini ekledi.

“Kış ayında işçileri kapıya koydunuz”

Mamak Belediye Başkanı Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’a "Belediyede çalışanlar tedirgin olmasın diyerek ve söz vererek, işçileri asla işten çıkarmayacağını ve yönetimde liyakat dönemi başlayacağını defalarca söylemiştiniz. Ancak sayın başkan Ramazan ayı, kurban bayramı demeden, salgın demeden çalışanlarınızı işten çıkardınız. Son zamanda, pandemi zamanında bile insanların gözünün yaşına bakmadan ücretsiz izne çıkardınız." cümlelerini kullandı.

Murat Köse, "Hani madem işten çıkarmayı kafanıza koydunuz, pandemi geçseydi bari." Diyerek Kış aylarında işçilerin kapıya konmasını eleştirdi.

“Meclis üyesini döveceğiz”

Temmuz ayında birtakım şahıslar meclisi basmıştı, diyen Köse şöyle devam etti: Meclis üyelerimize saldırmışlardı ve meclis üyelerimizi kürsüye çıkmayacaksın, bir daha Keçiörene girmeyeceksin diye tehdit etmişlerdi. Şahıs telefonla arıyor. Diyor ki meclise geliyoruz Keçiören meclis üyesini dövmeye geliyoruz. Yargıya intikal ettiği için orada çıkacak kim oldukları, soruşturma devam ediyor. ASKİ spor kulübünün yöneticileriymiş bunlardan bir kısmı.Yok efendim dövmeye değil de teşekküre gelmişlermişmiş de. Öyle, biz de inandık. Böyle sahtekarlık olmaz."

Seçim öncesi Mansur Yavaş’ın vaatlerini gündeme getiren Murat Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

Seçimde ballandıra ballandıra ne diyordu sayın Yavaş, Büyükşehir bütçesi tüm projelere yeter, metro da yapılır, tüm projeler de yapılır diyordu. Seçim bitti ve maskesi düştü"

Mansur Yavaş'ın, "Belediye iyi yönetilirse gelir fazlası vermesi mümkün Ankara’da kaynak çok çok fazla. Bütün projeleri uygulayabiliriz." dediğini hatırlatan Köse, "Seçimden sonra ne yaptı, ilk meclis toplantısında borç istedi. Hani Büyükşehir bütçesi kendine yeterdi? Hani israfa engel olunca para yeterdi, pek çok olumsuz cümle kullanarak, eskiyi kötüleyerek şuradan buradan para gelir ve bu bütçe fazlasıyla yeter diyordu," diyerek eleştirilerini sıraladı.