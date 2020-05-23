AK Partili kadın kolları başkanının Erdoğan'a söylediği söz toplantıya damga vurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısına, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Meryem Demir'in sözleri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya Çorum'da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.