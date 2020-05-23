POLİTİKA

AK Partili kadın kolları başkanının Erdoğan'a söylediği söz toplantıya damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısında AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Erdoğan'a "Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısına, AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Belediye Meclis üyesi olan Meryem Demir'in sözleri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya Çorum'da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.

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