AK Partili isimler bile kınayıp özür istedi ATV Müge Anlı'da Zazaca krizi çıktı

Utanç verici bir hadisedir: "Birileri Zaza halkı ve dili için bizim kolumuz, lehçemiz, şivemiz, bilinmeyen dil diye kendince basit bir düşünce eğilimine girebilir ama Zaza halkı aidiyetiyle, diliyle kültürüyle kadim bir halktır” diyen Alan, canlı yayında yaşanan olay için “utanç verici bir hadisedir"