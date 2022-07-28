AK Partili İl Başkanı askeri törenle karşılandı haberleri sonrası Valilik açıklama yaptı

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın bir jandarma karakolu ziyareti sosyal medyada gündem oldu. Askeri törenle karşılandığı iddialarına karşılık Valilik konu ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Özaydın söz konusu fotoğrafın alınmış bir görüntü olduğunu ve yalan propagandaya dönüştürüldüğünü söyleyerek, "Ordumuzu yıpratmak için uzun süredir yapılan haberleri kınıyorum" dedi.

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AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ve AK Parti Çemişgezek İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse de eşlik etti.

Askeri törenle karşılandı iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Sercan Özaydın ve yanındakilerin askeri törenle karşılandığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özaydın söz konusu ziyarette paylaşılan fotoğraflarda alınmış bir görüntü kesintinin saha çalışmalarını yıpratmak ve jandarmayı karalamak isteyenler tarafından kullanıldığını söyledi.

Özaydın: Yalan propagandaları ciddiye almayacağım

Kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmediğini söyleyen Özaydın, “Tunceli’de bitme noktasına gelmiş terörist unsurlar karşısında şanlı ordumuzu yıpratmak için uzun süredir yapılan haberleri kınıyorum. Yalan propagandalarla akamete uğratma hevesinde olan hiçbir odağı ve örgütü asla dikkat almayacağız” ifadelerini kullandı.

Valilik: Gerekli işlemler başlatılmıştır

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: TGRT Haber