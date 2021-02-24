AK Partili gençler neden teşkilatlardan şikayet ediyor?

Habertürk'te Veyis Ateş'in konuğu olan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak Osman Nuri Kabaktepe'nin görevlendirilmesini değerlendirdi.

AK Parti'de gençlerin il teşkilatlarından şikayetlerinin olduğunu söyleyen Özışık, yapılan görevlendirmenin bu şikayetlere de bir çare olacağını düşünüyor.

Gençlerin, "İl teşkilatlarına ulaşamıyoruz, bizi dikkate almıyorlar" gibi şikayetlerinin olduğunu söyleyen Özışık, Kabaktepe'nin gençlik örgütlenmesinde çok yetenekli birisi olduğunun altını çizdi.

Ayrıca Kabaktepe'nin FETÖ ile mücadele konusunda da önemli adımlar atacağı düşünülüyor.