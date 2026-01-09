AK Partili Faruk Acar yeni dönemde atılacak adımları anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 2026'nın reform yılı olacağını belirterek "bu yeni dönem, ekonomiden hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor." dedi.

Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazeteciliğin zamanın tanıklığını yapmak, olan biteni tarihin not defterine en dürüst haliyle kaydetmek olduğunu belirten Acar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına etik ve doğru habercilik ilkesiyle hareket eden gazetecileri selamladığını ifade etti.

Acar, "Bugün burada sizlerle bir aradayken dünyanın dört bir yanında sel, yangın, deprem, afet ve savaş bölgelerinde emek ve alın teri için mücadele eden gazetecilerimizi anmak insani bir borçtur." dedi.

"Medya, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprümüz olmuştur"

Özellikle Gazze'de, modern dünyanın gözü önünde devam eden soykırımda, sadece gerçeği dünyaya haykırdıkları için gazetecilerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Acar, "Gaddar yönetimlerin sessizlik ve eylemsizliklerine inat kadrajlarını adeta ayarladılar ve bedelini canlarıyla ödediler." diye konuştu.

Acar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış çabalarından Afrika'daki huzur arayışına, Suriye'de halkın iradesinin kazandığı tarihi dönüşümden insanlığın istikrarına geniş bir coğrafyada can güvenliğini hiçe sayarak doğru bilgiyi ulaştıran tüm basın emekçilerine şükranlarını sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, AK Parti olarak medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve milli iradenin gür sesi olarak gördük. Bizim çeyrek asra yaklaşan iktidarımızda medya, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprümüz olmuştur. Dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığı, algı operasyonlarının hakikati boğmaya çalıştığı bu çağda, sizlerin etik değerlere bağlı duruşu ülkemizin en büyük güven kaynağıdır. Bugün artık gelişen teknolojinin kötü niyetle kullanılmasıyla birlikte dijital mecralarda üretilen organize yalanlarla ve küresel algı kumpaslarıyla da karşı karşıyayız. Hakikatin sesini kısmaya çalışan bu manipülasyon dalgasına karşı en güçlü kalkanımız sizin meslek onurunuz ve sarsılmaz kaleminizdir. AK Parti olarak her zaman özgür ama bir o kadar da sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz."

"Vizyonumuzun temel önceliği, terörden tamamen arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölgedir"

"2026 senesini ülkemiz için tam anlamıyla bir reform yılı yapma kararlılığındayız" diyen Acar, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun üzerine yükseleceği bu yeni dönem, ekonomiden hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor." dedi.

Bu vizyonun en temel önceliğinin terörden tamamen arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölge olduğunun altını çizen Acar, "Sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli görevlerimizdendir. Türkiye Yüzyılı, savunma sanayiden enerjiye, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir. Bu ideal, doğrularımızı başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, ailesinden, sosyal hayatından fedakarlık ederek, gece gündüz demeden mesleğini icra etmek için haber peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.