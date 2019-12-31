AK Partili eski Vekil Murat Demir: Kanal istanbul güzergahında arsa almak isteyen CHP'liler var

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve aynı zamanda denizcilik sektöründe faaliyet gösteren işadamı Murat Demir, "Kanal İstanbul projesinin yapılacağı yerlerde arsa almaya çalışan isim isim bildiğim CHP'liler var" iddiasını gündeme getirdi.

Kanal İstanbul projesini denizcilik sektörü açısından değerlendiren Murat Demir, gemilerin İstanbul Boğazı'nda beklemesinin denizcilik sektöründe büyük bir problem olduğunu belirtti. Demir, projenin Türkiye'nin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ve İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin azalacağına dair ülkeye gelecekte büyük kazanımlar getireceğine vurguladı.

'Montrö Sözleşmesi'ni geçersiz kılacak' söylemi

Uzun bir süredir tartışılan projenin Montrö Sözleşmesi'ni geçersiz kılacağına dair ise "Montrö ile hiç alakası yok. İstanbul Boğazı cazibesiyle geçiş güzergahlarını çok daha aktif hale getirecek" diyen Demir, Montrö Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu savunanlara karşı çıktı.

Murat Demir, projeye karşı çıkan kişilerin gündeme getirdiği rant iddialarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Kanal İstanbul projesinin yapılacağı yerlerde arsa almaya çalışan isim isim bildiğim CHP'liler var.

“İstanbul'u Karadeniz'den Marmara'ya bağlayacak"

Kanal İstanbul’un Karadeniz’den Marmara’ya bağlayacak bir proje olduğunu söyleyen Demir, “40 kilometre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 25 metre dip derinliğe sahip bir kanal olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımız tarafından da bunlar belirtildi. Bilindiği üzere Karadeniz’den Marmara’ya çıkacak bir kanal olacak. Şu anda güzergahın nasıl olduğunu kimse bilmiyor, net değil. Sonuç olarak İstanbul’un Karadeniz’den Marmara’ya bağlanacak ve etrafında da yakın bir bölgede yerleşim alanlarının oluşturacağı bir projedir” şeklinde konuştu.

"Ortalama bekleme süreleri 1314 saat"

İstanbul boğazında sürekli bir gemi beklemesinin olduğuna işaret eden Demir, şöyle konuştu: Ticaret gemileri sürekli Marmara’dan Karadeniz’e, Karadeniz’den Marmara’ya girişte ortalama bekleme süreleri, tankerler hariç kuru yük gemileri için 1314 saati buluyor. Tankerlere baktığımız zamanda 30 saati buluyor. Bunları güne vurduğunuz zaman birçok gemi 23 gün hatta 56 güne bekleme süresi çıkan gemiler var. Güney’den Kuzey’e 8 saat geçiş izni veriliyorsa, o 8 saatten sonraki süreçte de Kuzey’den Güney’e veriliyor.

İstanbul Boğazı şu anda ülkemizin en muhteşem turizm merkezlerinden bir tanesi. Yurtdışından gelen insanlar, İstanbul’da 34 saat bekleme süresi içerisinde boğazda illa bir tur gezintisi yapıyor. İstanbul boğazında tur teknelerinin yanı sıra yolcu gemileri, balıkçı tekneleri, amatör balıkçılar, özel teknelerin dolaştığı bir yerden bahsediyoruz. Çünkü boğaz muhteşem bir yer. Boğazdan geçmek isteyen gemi sayısı 40’dan aşağıya hiç düşmüyor. Kanal İstanbul, boğazdaki hem tehlikeyi hem de gemi trafiğine büyük ölçüde çözecektir.