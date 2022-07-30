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AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oyunu yüzde 25 yapamadı

AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oyunu yüzde 25 yapamadı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Göreceksiniz partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek. Bu seçimler, bir kader seçimi. CHP, İYİ Parti hepsi bu ülkenin tabii ki partisi. Muhalefet demokrasiler için kıymetli. Ancak bakıyoruz, bunların ortak hiçbir değerleri yok." dedi.

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Çanakkale ziyaretleri kapsamında Gökçeada ilçesine gelen Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, 20 yıldır yollarda olduklarını belirterek, 11 milyon üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Bunun çok büyük bir sayı olduğunu anımsatan Turan, "Hiçbir partinin bu kadar üyesi yok. Halen dimdik ayaktayız. Anketler öyle diyormuş, çalışmalar böyle diyormuş, hayır ben MYK üyesiyim anketleri inceliyorum, anketler halen 'AK Parti çok büyük bir farkla önde' diyor. İddia ediyorum, Çanakkale'de AK Parti yine çok büyük bir farkla birinci parti olacak. Tabii ki dünyadaki krizlerden kaynaklı sorunlarımız oluyor. Zaman zaman kararsızlar artıyor. Fakat seçmen bu ülkenin sıkıntısını hangi ekibin, hangi liderin çözeceğini biliyor." dedi.

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 24 olan oyunu yüzde 25 yapamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yapamadı, yapamayacak da. Milletin kendi vicdanında CHP karşılığını bulmuş durumda. Daha da yukarı çıkamayacak. Diğer partilerden bir dönem oyu yükselen oldu, şu an düşüşte. Bizden ayrılanlar için bir dönem 'kim bunlar' dedi birileri, ama baktılar ki bunlar AK Parti düşmanı olmaktan başka, hırstan, nefretten başka bir şey yapmıyorlar, CHP’nin taklidi haline gelmişler diyerek oradan döndüler. Göreceksiniz, partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek. Bu seçimler bir kader seçimi. CHP, İYİ Parti hepsi bu ülkenin tabii ki partisi. Muhalefet demokrasiler için kıymetli. Ancak bakıyoruz, bunların ortak hiçbir değerleri yok."

"Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok"
"Sağlıkta, eğitimde, terörle mücadelede, FETÖ gibi hangi konuda altısının bir arada olduğu, beraber buluştuğu bir cümle var mı?" sorusunu yönelten Turan, şunları bildirdi:

"Farz edelim, bunlar yarın seçildi. Libya'da askerimiz ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun söylediği başka bir şey, diğerlerinki başka. CHP, LGBT'ye destek açıklamaları yapıyor. Saadet Partisi başka bir şey söylüyor. İstanbul Sözleşmesi başka bir şey, onların yaklaşımı başka bir şey. Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok. Dağılma ihtimali çok büyük. Dağılmasalar da bunların ortak olma sinerjisi yok. Bu yüzden biz yanlış yapmazsak, göreceksiniz çok daha büyük bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır."

Ziyarete, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, ilçe yönetimi ve teşkilat mensupları katıldı.

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