Ak Partili Ali İhsan Yavuz'dan olay özeleştiri! Bizim de kusurumuz vardı ama... Canlı yayın

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yapıyor.

İstanbul seçimlerindeki itiraz süreçleriyle ilgili kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Bizim de kusurumuz vardı. Ama ortada bizim de farkedemeyeceğimiz bir takım kanunsuzluklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yavuz’un açıklamalarından satır başları:

Rakamlar havada uçuştu. Herkes farklı rakamlar ortaya koymaya başladı. YSK’nın rakamları da vardı. O gece Ekrem İmamoğlu önde görünüyordu. 27-28 binli rakamları telaffuz ediyordu.

'Bizim de bir parça kusurumuz vardı ama...' O sisteme veri gelmeye devam ediyordu. Az sonra ortaya koyacağız, maddi hatalar yapılmış. Onun için YSK’nın verileri çok ham veri ve o maddi hataları ve rakam oynatmalarını içermeyen bir veriydi. Bizim de bir parça kusurumuz vardı. Ortada kanunun dışına çıkan seçim günü fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz.

'Hiçbir şey olmadıysa bu kadar oy nasıl düştü'

Gün gün aradaki farkın nasıl eridiğini gösterebilirim. 1 Nisan'da 29 bin 408 oy farkı var diye CHP açıkladı. YSK da 27 bin 889 gibi CHP'nin önde olduğunu gösteriyordu. Bizim iddiamız da "Biz öndeyiz" şeklindeydi. Yüzde 10'un sayıldığını düşünürsek bizim haklılığımız ortaya çıkıyor. Sandıkta hiçbir şey olmadıysa bu kadar oy nasıl düştü.

Kamu görevlisi olmayan 19 bin 623 kişi

Sandık kurullarına, başkanlarına ilişkin bir takım rakamlar veriliyor. Bakınız, kamu görevlisi olmayan toplam sayı 19 bin 623’tür. Normalde 31 bin 280 sandık var. 62 bin 560 kamu görevlisi görevlendirmemiz gerekirdi. Ama bunların 19 bin 623’ü kamu görevlisi değil. Çok ilginç bir şey. Peki kamu görevlilerinin içerisinde, görev yapmasına engel olan kişiler var mı? Var. Tek tek belirledik, kamudan ihraç edilenler var 12 kişi.

Bakın görevden uzaklaştırılanlar, emekli olanlar var, askeri personel var 32 kişi biz tespit ettik. Bunlar askeri personel, asker değil. Bahçıvan, hademe, aşçı. Bunları getirmişler, kesinlikle yapmaması gerekirken sandık başkanlığında görev vermişler. İşsiz olanlar var, banka sandığına bağlı SSK’lılar var, belediye şirketinde işçi olanlar var, SSK’lı olarak diğer şirketlerde çalışanlar var. E şimdi oldu mu? 19 bin 623.

'Kesinlikle bir şeyler oldu diyoruz'

Biz "Kesinlikle bir şeyler oldu" diyoruz. Kabul edelim, bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Fakat ortada kanunun dışına çıkan, bizim denetleyemeyeceğimiz, fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Bizim kesinlikle bizim fark edemeyeceğimiz ve partilerin denetimine tabii olmayan alanda bir takım kanunsuzluklar yapıldı.

"Kanunsuzluk, usulsüzlük yapıldı''

Ben CHP'nin tavrını kesinlikle anlamıyorum. Bu işi baştan sona CHP kurguladı, bu usulsüzlüğü yaptı iddiasında değilim. Bu oldu ve biz belgeleriyle ortaya koyuyoruz. CHP'ye de düşen bu kanunsuz işlemleri takip etmesidir.

Biz bu sistemi ayıklayamazsak bundan sonraki seçimlere ilişkin herkesin kafasında soru işareti kalır. Bu iş CHP'ye yarasın diye yapıldı. Sırf Ekrem İmamoğlu'na yarasın diye bu kadar şüpheyle seçimin arkada kalmasına hiçbir partinin gönlünün razı olmaması gerekir. Kanunsuzluk, usulsüzlük, seçim işleri yolsuzluğu yapıldı.

'Seçim sistemine güveniyoruz olan sistemle ilgili değil'

Seçim sistemine güveniyoruz olan sistemle ilgili değil. Seçim mevzuatının dışına çıkmayalım. Ortada açık bir kanun var onu uygulayalım. Organize usulsüzlük yapıldı. İddiamız net.

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