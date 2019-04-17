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Ak Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama! Canlı yayın

Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yapıyor.

Yavuz’un açıklamalarından satır başları:

Rakamlar havada uçuştu. Herkes farklı rakamlar ortaya koymaya başladı. YSK’nın rakamları da vardı. O gece Ekrem İmamoğlu önde görünüyordu. 27-28 binli rakamları telaffuz ediyordu.

O sisteme veri gelmeye devam ediyordu. Az sonra ortaya koyacağız, maddi hatalar yapılmış. Onun için YSK’nın verileri çok ham veri ve o maddi hataları ve rakam oynatmalarını içermeyen bir veriydi.

Ayrıntılar geliyor...

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarını canlı takip etmek için yukarıdaki player tuşuna basabilirsiniz.

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