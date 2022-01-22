AK Parti'din istifa etti İYİ Parti'ye geçecekti! Rasim Arı'ya 'rezil olma edebinli istifa et' denildi

NEVŞEHİR Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra geçen hafta AK Parti'den de istifa eden Rasim Arı ile ilgili bomba iddia. İYİ Parti'ye geçmeye hazırlanan Rasim Arı'nın, belediye başkanlığı göevinden istifa etmesinin yasak aşkı ve belediye kasasından o yasak aşkına ödediği paralar olduğu iddia edildi.

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Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl, AK Parti'den de geçtiğimiz günlerden istifa eden Rasim Arı, başkan yardımcısının vezneye, dört personelinin ise temizlik işlerine sürüldüğünü söyledi. Bu suçlamalar üzerine AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Arı'ya yanıt verdi. Savran, Arı'nın özel hayatı nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne çağrılarak, "Rezil olma, edebinle istifa et" denildiğini iddia etti. İşte Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ın, İsmail Saymaz'ın sorularını verdiği cevaplar...

O elemanları yardım kolilerini çalarken yakalandı

-Arı'nın iddialarına ilişkin yanıtınız nedir?

O bahsettiği dört kişiden ikisi yardım kolilerini kendi araçlarına aktarırken yakalandı. Disiplin cezası aldılar. Ben onları 112'de itfaiye çağrılarına bakmaları için yönlendirdim. Orada da aksaklıklara neden oldukları için temizlikte görevlendirdim. İstifa ettiler. "Yardımcım" diye bahsettiği kişi, başkan olduğumda dedi ki "Üç ay yardımcılık yaparsam hak kaybına uğramam" dedi. "Hayhay" dedim. Şimdi uzman olarak imar müdürlüğünde çalışıyor. Kendisinden önceki başkanın yolsuzluklarının üzerine gittiği için baskı gördüğü ve saldırıya uğradığı iddiası da mesnetsiz. Çünkü ilgili dosya 2018'de, Rasim Bey başkan olmamışken açılmış. Müfettiş incelemeleri devam ediyor. Müdahil olmamız mümkün değil.

"İstifası genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın bir tasaruffu"

-O halde istifanın gerçek nedeni nedir?

Genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın bir tasarrufu. Bahsedilen sebepleri bire bir görmedim. Bir kadına gönderildiği söylenen dekontları gördüm.

Bir Kadınla ilişkisi varmış, kadın bunu tehdit etmiş

-Arı tarafından mı?

- Evet bir kadınla ilişkisi varmış. Kadın, bunu tehdit etmiş. Bu da açık etmesin diye ona ödeme yapmış. Onunla ilgili bir dekont gördüm sosyal medyada.

10 bin TL vermiş bir de kadınla ses kaydı çıktı

-Ne kadar ödenmiş?

Sanırım, 10 bin TL. Ama daha büyük miktarlar olduğu söyleniyor. Ben görmedim ve bilmiyorum. Bir de kadınla ses kaydı yayınlandı. Bakın, ben beyin cerrahıyım. Rasim Bey istifa ettikten sonra da siyasi çalkantıyı en aza indirecek isim olarak görüldüğüm için teklif edildim. Görevden kaçmadım. Rasim Bey'i yerinden etmek gibi bir tavrım olmaz. Kaldı ki onun belediye meclis üyesi olarak seçildim. Çok usta bir oyuncu, çok usta bir yalancı. Bunları söylemek zorundayım. Beni bile kandırdı. Başkan olduktan sonra gördüklerim, bu süreçte yaptıkları... Onun 21 ayda yaptığının kat kat fazlasını yaptım. Şu mesajı vermeye çalıştım; Bu değişiklik şehrimize zarar vermedi, hizmeti aksatmadı.

"Rezil olma, edebinle istifa et" denildi

-Arı, AK Parti'nin ve belediyenin kendisine karşı hareket ettiğini savunuyor. Bu iddia doğru mu?

AK Parti de iki vekilimiz de hiçbir açıklamada bulunmadı. Kendisi sosyal medyada, toplantılarda beni ve Mustafa Açıkgöz vekilimizi hedef alıyor. Şöyle bir algıyı oluşturmaya çalıştı: "Şehir siyaseti beni bitirdi, yukarıya şikayet etti, hiç suçum yok."

Yanlış. Bizzat Genel Merkez'den çağrıldı, "Edebinle istifa et" dediler. O asılsız iddialarla insanları suçlayarak, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Çok yanlış yolda.

-"Edebinle istifa et" derken, özel hayatı mı kastediliyor?

- Evet. O dönemde "Rezil olma, edebinle istifa et" denildiğini biliyorum."