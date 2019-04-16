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AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti İl Başkanı Şenocak, İl Seçim Kurulu'na YSK'nin vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvurduklarını bildirdi.

AK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Şimdi kanunun bize vermiş olduğu hakka dayanarak, İl Seçim Kurulu'na vermiş olduğumuz dilekçedeki sonucu belirleyene kadar, buradaki tüm sonuçlar açıklanana kadar mazbatanın düzenlenmemesi konusunda itirazımızı gerçekleştirdik. Kanunun bize tanımış olduğu hakkı kullanarak böyle bir talepte bulunduk.

Şimdi YSK'nın vereceği karara kadar, İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesini için başvurduk. Maltepe'de sayım devam ediyor. Bununla alakalı ne zaman biteceği tam olarak belli değil ama birleşme tutanağına neticeye bağlanma ihtimaline karşı, biz de şeffaf şekilde yönetilebilmesi anlamında bizim itirazımızın sonucu görülene kadar kanunun bize vermiş olduğu hakkı da kullanma adına mazbatanın bu süreç içerisinde düzenlenmemesini talep ettik.

Seçimlerin yenilenme ihtimali

Biz itirazların belli aşamalarını kullanarak bugüne kadar yerine getirdik. Bununla alakalı da bizim oyların tümünü sayılmasını talep etmiştik. Eğer bu süreç içerisinde bizim ilk akşam yapmış olduğumuz açıklamaya dayanarak söylüyorum. 3 bin 870 sayısından bahsetmiştik. Bizim için hiçbir şey değişmedi.

Bu süreci değerlendirdiklerinde, bu süreç tam olarak değerlendirilmiş olsaydı tüm sandıkların sayımı gerçekleştirilmiş olsaydı biz yine bu işin lehimize sonuçlanacağına inanıyorduk. Takdir edersiniz ki açıklamalarımıza bakarsanız gelinen sayının ilk gün ile son gün arasındaki değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz.

"Oyların tümü sayılsaydı sonuç lehimize olurdu"

30 binden başladıkları sayıları; her gün değişik sloganla çıktılar. Bugün 13 binli sayıyı konuşuyoruz bugün. Biz de diyoruz ki yapmış olduğumuz dilekçeyle oyların tümü sayılabilmiş olsaydı ilk akşam bizim lehimize sonuçlanmış olurdu. 

YSK'nın takdiri o şekildeydi. Biz de kanunun vermiş olduğu hakkı kullanıyoruz. Bugün YSK'ya başvurumuza istinaden de bunları gerekçe göstererek dönemin daha şeffaf şekilde kamuoyunun bu anlamda süreci iyi analiz edebilme anlamında mazbatanın YSK'nın değerlendirmesi bitene kadar verilmemesini takdim ettik. Karar YSK ve İl Seçim Kurulu'nundur..."

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