AK Parti'den Macron'a çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron" açıklaması yaptı.

Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron.

Türkiye’nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika’nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce.

Macron bir yandan “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’’ diyor, öte yandan “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyor.Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarfettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar.

Macron’un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa’nın Suriye’deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, Stoltenberg ile Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DAEŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez" değerlendirmesinde bulunmuştu.