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AK Parti'den koronavirüse karşı 15 maddelik tedbir paketi! Mehmet Muş açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbir paketiyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

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"Yeni teklifimiz 15 maddeden oluşmaktadır." diyen AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "İşini kaybedenlerin desteklenmesi için çalışmalar yapıyoruz." açıklaması yaptı.

Koronavirüs salgını sonrası ekonomide alınacak yeni önlemlere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddelik teklifin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı. 

AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.

Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İşini kaybedenler desteklenecek"

- 15 maddeden oluşan kanun teklifi, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içeriyor. İşini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptık.

"Sözleşmeler 3 ay fesh edilemeyecek"

- İşçilerin sözleşmeleri 3 ay fesh edilemeyecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlarımıza destek verilecek. İşini kaybedenlerin desteklenmesi için çalışmalar yapıyoruz. 15 maddeden oluşan bir teklif sunacağız. 

- Tarım ürünleri ve lisanslı depoculuk kanunu kapsamında verilen lisansların kapsamını bir yıl daha uzatıyoruz.

- AR-GE ve Tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süre ile bölge dışından yapılmasını yine bu düzenleme ile teklif etmiş olacağız.

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